NQ Short E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! godzcopilot Rejection of the 5m FVG with local highs as the Stop.
NQ Short
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NQ Short E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! godzcopilot Rejection of the 5m FVG with local highs as the Stop.