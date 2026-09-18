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Самые мощные с 2014 года. Грег Вайнер об "адских санкциях" США и их влиянии на Россию и Украину

Самые мощные с 2014 года. Грег Вайнер об "адских санкциях" США и их влиянии на Россию и Украину

Белый дом затеял сложную геополитическую игру, где реальной мишенью стали покупатели российского газа, а сам Трамп намеренно оставляет лазейки для секретных сделок с Москвой.

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