Кадровый центр модернизируют в Лоухском районе

К концу года в регионе будут полностью обновлены все 18 кадровых центров. Благодаря президентскому национальному проекту «Демография» жители региона будут получать услуги в новых современных помещениях с зонами для людей с ограниченными возможностями здоровья, пространствами для встреч и переговоров работодателей, возможностями видеосвязи.