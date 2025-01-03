Мигрантов с 30 июня при въезде в Россию обязали сдавать биометрию

НК

Наталья Котельникова

Зла не хватает! Ну почему с июня? ПОЧЕМУ? Идиотизм. За эти пол-года столько дерьма и зверья вахабитского, радикального и прочего заедет! Ну мало нашей власти этого зверья, которое бесчинствует по всей России, так они им еще полгодика дали на разгуляй, типа пущай пополняют депортированных со своим зверьём. Какая мерзость эта политика ваша предательско-вредительская.