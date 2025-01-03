Иностранные граждане с 30 июня 2025 года при въезде в Россию будут обязаны сдать отпечатки пальцев и снимок лица, пересекая границу через любой пункт пропуска.
Мигрантов с 30 июня при въезде в Россию обязали сдавать биометрию
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Зла не хватает! Ну почему с июня? ПОЧЕМУ? Идиотизм. За эти пол-года столько дерьма и зверья вахабитского, радикального и прочего заедет! Ну мало нашей власти этого зверья, которое бесчинствует по всей России, так они им еще полгодика дали на разгуляй, типа пущай пополняют депортированных со своим зверьём. Какая мерзость эта политика ваша предательско-вредительская.
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17 час.
Семен Борисов
А вы эти вопросы задайте Затулину,Васильеву,Хайруллину и иже с ними,глядишь и получите достойный ответ,на интересующий вас вопрос!!!
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15 час.
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