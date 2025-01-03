Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    И нечего поляков жалеть, как говориться - кто с мечом к нам пришёл от "Орешника" погибнет.Житель Часова Яра...
  • наталья никифорова
    Жаль что этой твари член не оторвало, чтобы больше не плодился....Помочившийся на п...
  • наталья никифорова
    Интересно, долго ли еще эта идиотка с одной извилиной будет находиться на своем посту? И ни одна холера в бок, не бер...Глава МИД ФРГ Бер...

Мигрантов с 30 июня при въезде в Россию обязали сдавать биометрию

Мигрантов с 30 июня при въезде в Россию обязали сдавать биометрию

Иностранные граждане с 30 июня 2025 года при въезде в Россию будут обязаны сдать отпечатки пальцев и снимок лица, пересекая границу через любой пункт пропуска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Зла не хватает! Ну почему с июня? ПОЧЕМУ? Идиотизм. За эти пол-года столько дерьма и зверья вахабитского, радикального и прочего заедет! Ну мало нашей власти этого зверья, которое бесчинствует по всей России, так они им еще полгодика дали на разгуляй, типа пущай пополняют депортированных со своим зверьём. Какая мерзость эта политика ваша предательско-вредительская.
Ответить
17 час.
Семен Борисов
А вы эти вопросы задайте Затулину,Васильеву,Хайруллину и иже с ними,глядишь и получите достойный ответ,на интересующий вас вопрос!!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх