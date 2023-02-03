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Сергей Овчинников: «Хорошие игроки должны оставаться в России, быть примером для молодежи. Все говорят: «Вот, ехал бы Акинфеев за границу». Смысл? Он играл в ЛЧ, в сборной»

Сергей Овчинников считает, что хорошие футболисты должны оставаться в России.  – Вы не понаслышке знаете, с какими сложностями может быть сопряжено выступление в зарубежной лиге.

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