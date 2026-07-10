Новозеландская компания впервые испытала «магнитный двигатель» для спутников без топлива

Система на основе сверхпроводящих магнитов успешно изменила ориентацию спутника, используя энергию Солнца и магнитное поле ЗемлиНовозеландская компания Zenno Astronautics сообщила об успешном испытании новой системы управления спутниками, которая не использует топливо.
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