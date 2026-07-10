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Новозеландская компания впервые испытала «магнитный двигатель» для спутников без топлива

Новозеландская компания впервые испытала «магнитный двигатель» для спутников без топлива

Система на основе сверхпроводящих магнитов успешно изменила ориентацию спутника, используя энергию Солнца и магнитное поле ЗемлиНовозеландская компания Zenno Astronautics сообщила об успешном испытании новой системы управления спутниками, которая не использует топливо.

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