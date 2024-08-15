Путин: договоренности между Россией и КНДР важны для народов двух стран

Реализация договоренностей между Россией и КНДР служит интересам народов обеих стран, способствуя региональной стабильности и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин 15 августа в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю празднования годовщины освобождения Кореи.
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