Сила в правде
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Сила в правде

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Киеву не удалось замять позорную ситуацию с 155-й бригадой «Анна Киевская», разбежавшейся перед первым боем

Киеву не удалось замять позорную ситуацию с 155-й бригадой «Анна Киевская», разбежавшейся перед первым боем

В последние дни в украинском сегменте обсуждают скандал в 155-й отдельной механизированной бригаде «Анна Киевская», на создание и обучение которой во Франции и Польше потратили 900 млн евро, и из которой сбежала почти треть личного состава ещё перед первым боем.

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