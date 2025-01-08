Киеву не удалось замять позорную ситуацию с 155-й бригадой «Анна Киевская», разбежавшейся перед первым боем

В последние дни в украинском сегменте обсуждают скандал в 155-й отдельной механизированной бригаде «Анна Киевская», на создание и обучение которой во Франции и Польше потратили 900 млн евро, и из которой сбежала почти треть личного состава ещё перед первым боем.
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