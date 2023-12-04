Деловая беседа-инструктаж ´Пожарная безопасность´.

1 декабря 2023 года в государственном учреждении образования ´Детский сад № 81 г. Бобруйска´ с сотрудниками детского сада состоялась деловая беседа-инструктаж ´О мерах пожарной безопасности по предупреждению возникновения пожаров и гибели людей от них´ при участии младшего инспектора СНиП Бобруйского ГРОЧС Глазко Натальи Александровны.