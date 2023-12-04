Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

23 подписчика

Свежие комментарии

  • Tatiana Tykhonova
    На кол его посадить и пока не сдохнет на нем не снимать!К пожизненному ли...
  • Павел К
    Что ж вы, бл...ь, пристаёте к этой мелочёвке? Стрижка, пирожки, семечки, старушки с уропом и помидорами, какого х... ...В Бобруйске трое ...

Деловая беседа-инструктаж ´Пожарная безопасность´.

Деловая беседа-инструктаж ´Пожарная безопасность´.

1 декабря 2023 года в государственном учреждении образования ´Детский сад № 81 г. Бобруйска´ с сотрудниками детского сада состоялась деловая беседа-инструктаж ´О мерах пожарной безопасности по предупреждению возникновения пожаров и гибели людей от них´ при участии младшего инспектора СНиП Бобруйского ГРОЧС Глазко Натальи Александровны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх