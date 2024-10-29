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Украина дрогнула. ВС РФ движутся к победе

Украина дрогнула. ВС РФ движутся к победе

Россия на выходных фактически захватила два города в Донецкой области — Селидово и Горняк. Официально это не подтверждалось, но многие российские, украинские и западные источники уже пишут об этом как о свершившемся факте.

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