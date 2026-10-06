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Русская весна

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«Они могут уничтожить Лос-Анджелес или Сан-Диего»: Трамп о войне с Ираном

«Они могут уничтожить Лос-Анджелес или Сан-Диего»: Трамп о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе войны с Ираном. Президент США считает возможную потерю городов «небольшой ценой» за обеспечение безопасности страны и мира.

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