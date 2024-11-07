Медвежий угол
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Медвежий угол

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Арест генерала Росгвардии Мирзаева: нужна система борьбы с "ослеплёнными властью" - эксперты

Арест генерала Росгвардии Мирзаева: нужна система борьбы с "ослеплёнными властью" - эксперты

коллаж Царьграда Опрошенные Царьградом эксперты уверены, что для борьбы с такими, как Мирзаев, нужна система.

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Комментарии
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Evgen
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8 час.
Балу -
Вообще-то система должна быть элементарной: украл 10 лямов - возмещение ущерб в двойном размере + лет 5 лесоповала + пожизненный запрет занимать руководящие должности выше бригадира дворников... Украл 100 лямов - 9 грамм в затылок + конфискация всего &quot;нажитого честным трудом&quot; + ВСЕМ родственникам запрещается занимать ЛЮБЫЕ руководящие должности на срок от 5 до 10 лет + возмещение ущерба в полном объеме...
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5 час.
Авас Анекак
р
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2 час.

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