«Все болеют за Украину, но все бегут». Буданов разочарован в патриотизме украинцев

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на форуме «2024: вызовы и перспективы» заявил, что эффективность мобилизованных на Украине упала до нуля, потому что добровольцев не осталось, а у принудительно набранных в армию нет никакой мотивации.