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test mazurok

1 подписчик
🏠 В Крыму более одного млн «квадратов» жилья ввели в эксплуатацию в этом году

🏠 В Крыму более одного млн «квадратов» жилья ввели в эксплуатацию в этом году Это на 5 % больше планового показателя и на 6 % больше, чем было введено в аналогичный период прошлого года.

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