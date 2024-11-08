🏠 В Крыму более одного млн «квадратов» жилья ввели в эксплуатацию в этом году Это на 5 % больше планового показателя и на 6 % больше, чем было введено в аналогичный период прошлого года.
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🏠 В Крыму более одного млн «квадратов» жилья ввели в эксплуатацию в этом году Это на 5 % больше планового показателя и на 6 % больше, чем было введено в аналогичный период прошлого года.