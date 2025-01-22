Подавляющее большинство петербуржцев поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком

Так ответили 72 процента респондентов Большинство жителей Петербурга поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка, рассказали аналитики сервиса SuperJob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии