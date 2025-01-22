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Петербургский дневник

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Подавляющее большинство петербуржцев поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком

Подавляющее большинство петербуржцев поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком

Так ответили 72 процента респондентов Большинство жителей Петербурга поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка, рассказали аналитики сервиса SuperJob.

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