🎉Доброе праздничное утро, #Новоаннинский Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Нам повезло родиться в большой и красивой стране.
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🎉Доброе праздничное утро, #Новоаннинский Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Нам повезло родиться в большой и красивой стране.