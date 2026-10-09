Мосбиржа понизит уровень листинга облигаций «Самолета» с 13 октября

Мосбиржа переведет облигации «Самолета» в третий уровень листинга с 13 октября. Поводом для этого стало несоблюдение требования, в соответствии с которым у эмитента должны быть кредитные рейтинги не менее чем от двух агентств.
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