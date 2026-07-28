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«Союз-2.1а» собирают как конструктор: подготовкой запуска занимаются около 7 тысяч специалистов

«Союз-2.1а» собирают как конструктор: подготовкой запуска занимаются около 7 тысяч специалистов

Финальная сборка носителя выполняется уже на БайконуреРакета-носитель «Союз-2.1а», которая используется для пилотируемых запусков по российской космической программе, поступает на космодром не в готовом виде, а отдельными крупными модулями.

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