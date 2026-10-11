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Газета.ру

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Телевеудщая Тодоренко заявила, что не смогла бы стать участницей шоу "Ставка на любовь"

Телевеудщая Тодоренко заявила, что не смогла бы стать участницей шоу "Ставка на любовь"

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко призналась Woman.ru, что она и ее муж Влад Топалов еще не готовы участвовать в шоу на проверку чувств.

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