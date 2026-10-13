Половина из них - террористы: на Западе подобрали кандидатов на замену Зеленского

Издание Newsweek проанализировав политическое поле Украины, посчитало, что именно эти четверо политиков могут "безболезненно" занять пост президента.
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