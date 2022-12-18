Хабиб о финале ЧМ-2022: «Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории. Поздравляю Аргентину»

Хабиб о финале ЧМ-2022: «Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории. Поздравляю Аргентину»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил финал чемпионата мира по футболу. Аргентина обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и выиграла ЧМ впервые с 1986 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх