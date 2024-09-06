Российские бойцы усилили наступление на Купянск Харьковской области

Бывший официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие за минувшие сутки усилили давление на позиции Вооружённых сил Украины под Купянском Харьковской области.
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