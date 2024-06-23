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ЖК Rotterdam: московская жизнь в европейском стиле

Показательный для столицы пример баланса между формой и функцией, рабочими возможностями и комфортом личной жизни, индустриальными архитектурно-дизайнерскими мотивами и почти загородным уютом общественных пространств Как гласят экономические словари, идеальный товар — это «всегда ликвидный, высокорентабельный, иногда незаменимый рыночный продукт, способный удовлетворить конкретную человеческую потребность, пользующийся спросом и имеющий предложение».

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