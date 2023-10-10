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Тимур Родригез объяснил, почему стал реже появляться в кино

Тимур Родригез объяснил, почему стал реже появляться в кино

Шоумен пообещал порадовать поклонников своего актерского таланта в следующем годуМузыкант, комик и актер Тимур Родригез заявил в беседе с изданием Hello!, что стал более избирательным в выборе проектов для съемок.

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