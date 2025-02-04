Диетолог перечислила провоцирующие «болезнь королей» продукты

Всего 50-70 лет назад подагра была редкостью, но сейчас из-за повального перебора в рационе мясных продуктов, болезнь проявляется все чаще, рассказала диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
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