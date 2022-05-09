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Вратарь "Локомотива" Гильерме назвал отстранение УЕФА большой потерей российского футбола

Вратарь "Локомотива" Гильерме назвал отстранение УЕФА большой потерей российского футбола

Голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продлить отстранение отечественных команд от участия в турнирах под своей эгидой на следующий сезон.

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