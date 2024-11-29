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Людей услышали. Эту сумму получат все до единого пенсионеры с 1 декабря

Людей услышали. Эту сумму получат все до единого пенсионеры с 1 декабря

Пенсионерам рассказали о денежных суммах, которые гарантированы всем до единого пожилым. Новые цифры для граждан уже начали утверждать как на уровне страны, так и в отдельных регионах.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
&quot;...федеральный прожиточный минимум для пенсионеров планируют повысить до 15 250 рублей уже в следующем году&quot;. Вот когда на этот &quot;прожиточный&quot; минимум посадят всех министров, чиновников и депутатов, только тогда что-то сдвинется с мёртвой точки. А пока те, кто этот &quot;минимум&quot; придумал, веселятся и жируют за народный счёт, &quot;нищенствуя&quot; на 500-600 тыс. руб., &quot;положенные&quot; им, слугам народным, да ещё и негодуют, почему так мало!
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