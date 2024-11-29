Людей услышали. Эту сумму получат все до единого пенсионеры с 1 декабря

Валерий Фоменков

"...федеральный прожиточный минимум для пенсионеров планируют повысить до 15 250 рублей уже в следующем году". Вот когда на этот "прожиточный" минимум посадят всех министров, чиновников и депутатов, только тогда что-то сдвинется с мёртвой точки. А пока те, кто этот "минимум" придумал, веселятся и жируют за народный счёт, "нищенствуя" на 500-600 тыс. руб., "положенные" им, слугам народным, да ещё и негодуют, почему так мало!