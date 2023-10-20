RS: Украина не сможет победить Россию даже при колоссальных тратах Запада

Украина не сможет победить Россию даже при учете колоссальных сумм, выделенных Западом. Такое заявление сделал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в статье для издания Responsible Statecraft.
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