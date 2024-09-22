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Что делать с грядками осенью: копать или оставить до весны? Совет от дачников со стажем

Что делать с грядками осенью: копать или оставить до весны? Совет от дачников со стажем

Что делать с грядками осенью: копать или оставить до весны? Совет от дачников со стажем Ольга ВайленкоКаждую осень дачники сталкиваются с вопросом: стоит ли копать грядки или лучше оставить их до весны? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов, и мнения среди огородников по-прежнему разделены.

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