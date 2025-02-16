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Снегопад в Крыму: как обстановка на дорогах

Снегопад в Крыму: как обстановка на дорогах

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники Крымавтодора утром 16 февраля проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск - Феодосия, Грушевка - Судак, Зеленогорье - АСФ, а также на Южном берегу Крыма, где выпал снег.

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