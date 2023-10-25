Сбежавший в США Разин резко ответил Лолите: "Бессовестные морды!"

Концерт в память о Юрии Шатунове принес много положительных эмоций поклонникам артиста. Они смогли услышать любимые композиции в исполнении популярных российских звезд и вспомнить счастливые периоды своей жизни, которые прошли под песни "Ласкового мая".
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