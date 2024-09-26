Дети освоят сальто быстрее

Мастер спорта из Хорошёвского ответила на четыре вопроса о спортивной гимнастике Тренер Анастасия Богданова Предоставлено Европейским гимнастическим центром Светлана Хоркина и Алия Мустафина, Никита Нагорный и Алексей Немов — олимпийские чемпионы и легенды спортивной гимнастики.