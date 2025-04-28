Ту-160М: Гиперзвуковой бомбардировщик меняет ход конфликта на Украине

Американский журнал National Interest сообщает, что российский Ту-160М, оснащенный новейшими технологиями и вооружением, может существенно повлиять на ход конфликта на Украине благодаря своей мощности и отсутствию у Киева эффективных средств противодействия.
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