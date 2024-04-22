Минобороны: штурмовики группировки «Восток» захватили позиции ВСУ под Волновахой

Несколько военнослужащих украинской армии были взяты в плен Два штурмовика группировки войск «Восток» вступили в бой с восемью военнослужащими украинской армии и захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на южнодонецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.