В Смоленске для автомобилей участников СВО обеспечат бесплатную парковку

«Алгоритм есть». Глава Смоленска Александр Новиков рассказал, куда обращаться за такой мерой поддержки Участникам СВО будет предоставлена бесплатная парковка для личного транспорта на время прохождения службы.
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