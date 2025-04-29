Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске для автомобилей участников СВО обеспечат бесплатную парковку

В Смоленске для автомобилей участников СВО обеспечат бесплатную парковку

«Алгоритм есть». Глава Смоленска Александр Новиков рассказал, куда обращаться за такой мерой поддержки Участникам СВО будет предоставлена бесплатная парковка для личного транспорта на время прохождения службы.

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