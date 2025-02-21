Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    А кто всё это будет восстанавливать?«Сожжены газопров...
  • Георгий Лазаренко
    Бедные люди! Ни за какие деньги нельзя купить то что потеряли, разрушено, мирная жизнь,покой души и жизни родных! Тол..."Атака на Суджу":...
  • Анатолий Страшко
    Спасибо. Долбанём.«Сожжены газопров...

Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать

Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Итак, Владимир Зеленский является диктатором — эта истина вдруг открылась западному обывателю! И открыл ее сам "лидер свободного мира" (а президента США пока никто не лишал этого почетного титула) Дональд Трамп! И дальше пошло-поехало! Один за другим представители команды MAGA начали сообщать данные о коррупции киевского режима, о запрете свободных СМИ на Украине, о гибели там журналистов и оппозиционеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх