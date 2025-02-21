© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Итак, Владимир Зеленский является диктатором — эта истина вдруг открылась западному обывателю! И открыл ее сам "лидер свободного мира" (а президента США пока никто не лишал этого почетного титула) Дональд Трамп! И дальше пошло-поехало! Один за другим представители команды MAGA начали сообщать данные о коррупции киевского режима, о запрете свободных СМИ на Украине, о гибели там журналистов и оппозиционеров.