Росстат оценил динамику численности населения России к 2030 году

Росстат опубликовал предварительный прогноз численности населения России на горизонте до 2030 года. Согласно прогнозу, численность постоянного населения России без учета новых территорий к 2030 году сократится на 3,2 млн человек по сравнению с 2023 годом, составив 143,255 млн человек.