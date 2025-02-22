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Царьград

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Свежие комментарии

  • Anatoliy Skorohodov
    Нужно вернувшимся с СВО героям дать возможность навести порядок с мигрантами средней Азии, и теми, кто хамит России. ..."Алиев будет шёлк...
  • Зоя
    пора этого трехликого турецко-османского "миролюбца" поставить на место,слишком часто и цинично  он предавал Россию..."Карлики" вышли и...
  • Зоя
    о чем вы?! Киевляне сами сообщают обо всем этом,тут еще мягко написано!!!!!!Столица полыхает ...

Метро между "Новые Черемушки" и "Октябрьская" закроют на три уикенда марта

Метро между "Новые Черемушки" и "Октябрьская" закроют на три уикенда марта

В марте 2025 года участок московского метро между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" временно закроют по выходным для строительства перехода на Троицкую линию.

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