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Царьград

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Штормовой циклон на Ямале отменил детский праздник в Новом Уренгое

Штормовой циклон на Ямале отменил детский праздник в Новом Уренгое

Штормовой циклон нарушил мероприятия на Ямале ко Дню знаний. В Новом Уренгое в парке "Дружба" отменен детский праздник: сцену унесло ветром.

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