Что можно сеять и сажать в мае в открытый грунт: садоводы и огородники должны выполнить 7 важных дел и ни одно не пропустить Ольга БезродняяВ мае для огородников и садоводов наступает жаркая пора, когда нужно сделать 7 важных дел, чтобы потом наслаждаться своими результатами.