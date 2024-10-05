ГЕНОЦИД РУССКИХ СТЫДЛИВО НАЗВАЛИ "ОБОСТРЕНИЕМ". ЧЕМУ УЧАТ НАШИХ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ?

Генрих

Республики жили лучше... Ндааа...шесть лет я служил в Туркмении...с командировками за речку...снабжение: в диких кишлаках, где кроме галош и ковров, ничего не надо было, на полках в лавках стояла итальянская обувь, хрусталь от...и маленькие черные платья из Парижа... Венгерское вино, баранина из Австралии, курятина и говядина из Аргентины... заморожено, упаковано...и полный ахуенг тех, кто это лицезрел. Была проблема, когда предыдущие уже вошли в Афган...водки нет, одно шампанское и Абу-Симбел... Ндааа...но это уже другая история. Жили они все за счет России, что-то и мы имели...имели от них...кроме благодарности за приобщение к цивилизации.