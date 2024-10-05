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ГЕНОЦИД РУССКИХ СТЫДЛИВО НАЗВАЛИ "ОБОСТРЕНИЕМ". ЧЕМУ УЧАТ НАШИХ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ?

Историю России искажают не только в учебниках для начальной и средней школы, но и на уровне специализированных вузов и факультетов, заявил Кирилл Кабанов.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в ШЕЮ из России наглых и безграмотных мигрантов и бывших республик СССР азии и закавказья!!
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4 час.
Генрих
Республики жили лучше... Ндааа...шесть лет я служил в Туркмении...с командировками за речку...снабжение: в диких кишлаках, где кроме галош и ковров, ничего не надо было, на полках в лавках стояла итальянская обувь, хрусталь от...и  маленькие черные платья из Парижа... Венгерское вино, баранина из Австралии, курятина и говядина из Аргентины... заморожено, упаковано...и полный ахуенг тех, кто это лицезрел. Была проблема, когда предыдущие уже вошли в Афган...водки нет, одно шампанское и Абу-Симбел... Ндааа...но это уже другая история. Жили они все за счет России, что-то и мы имели...имели от них...кроме благодарности за приобщение к цивилизации.
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Alex Nемо
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