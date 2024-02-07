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Китай

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Молодой ученый создал уникальные покрытия для космического и атомного оборудования и получил грант Президента

Источник: Беларусь Сегодня Ни в огне не горят, ни в воде не тонут, а еще выдерживают любые нагрузки — старший научный сотрудник Института прикладных физических проблем БГУ Станислав Константинов создал уникальные радиационно-стойкие наноструктурированные керамические покрытия.

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