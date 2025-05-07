В России предупредили об ответе в случае атак ВСУ на парад Победы 9 мая

Сенатор Климов предупредил об ответе, если ВСУ попытаются сорвать парад Победы Если Украина предпримет попытки сорвать парад Победы в Москве 9 мая, то Россия ответит, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.