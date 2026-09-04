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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Сан-Франциско» прибыли в Австралию за неделю до матча. «Рэмс» прилетят менее чем за сутки до начального удара

«Сан-Франциско Фотинайнерс» и «Лос-Анджелес Рэмс» выбрали противоположные подходы к подготовке к матчу 1-го тура в Австралии.

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