Франция и Германия решили совместно подготовиться к будущей войне

Военное сотрудничество ради подготовки к войне завтрашнего дня стало темой переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, 7 мая пишет французская газета Sud Ouest.
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