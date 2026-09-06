Бойкова и Козловский победили на турнире Kinoshita Cup в Токио

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на турнире "Челленджер" Kinoshita Cup в Токио, набрав 203,66 балла.
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