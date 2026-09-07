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Царьград

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Диетолог Ермошина призвала сократить сахар в сезон простуд

Диетолог Ермошина призвала сократить сахар в сезон простуд

Диетолог Ольга Ермошина рассказала о ключевых ошибках питания в период простуд. Специалист рекомендует снизить потребление сахара и фастфуда, сделать упор на сезонные продукты, чтобы поддержать иммунитет.

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