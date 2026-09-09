Мостовой о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав в очередной раз. Играют футболисты, а не тренеры. Эсекиэля не было на поле – и все, у красно-белых начались проблемы»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру команды без Эсекиэля Барко . Аргентинский атакующий полузащитник пропустил три последних матчах красно-белых – против «Оренбурга» (1:1) и «Динамо» (1:2) в Альфа-Банк РПЛ , а также с «Родиной» (3:1) в Фонбет Кубке России.
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