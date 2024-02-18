К бегству украинских военных с позиций в Авдеевке причастен недавно занявший должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, киевскому режиму необходимо как можно скорее прийти к урегулированию конфликта.
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