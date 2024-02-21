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В Минвостокразвития рассказали о перспективах сотрудничества с КНР и Индией

В Минвостокразвития рассказали о перспективах сотрудничества с КНР и Индией

Статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков рассказал о перспективах сотрудничества с КНР, Индией, Сингапуром, Турцией и Бразилией в рамках Арктического совета.

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