В Минвостокразвития рассказали о перспективах сотрудничества с КНР и Индией

Статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков рассказал о перспективах сотрудничества с КНР, Индией, Сингапуром, Турцией и Бразилией в рамках Арктического совета.
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